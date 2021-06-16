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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا

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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا
http://almnatiq.net/?p=993976
المناطق - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 130 يومًا 1588 مسجداً، حرصًا على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: أربعة مساجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة مساجد بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض.
وبينت أن الإجراءات المتخذة تأتي حرصًا على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة .
ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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