غرفة حفرالباطن تُنظم دورة افتراضية عن «مهارات الادخار الشخصي»

حفر الباطن - المناطق

نظمت غرفة حفرالباطن، بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمحافظة، اليوم دورة تدريبية افتراضية عبر برنامج zoom بعنوان «مهارات الادخار الشخصي» بمشاركة أكثر من 40 متدرب ومتدربة قدمها سفير الادخار المدرب المعتمد فيحان الحربي.

وتناولت الدورة تعريف المشاركين بمفهوم ومعوقات الادخار، وأهمية التخطيط المالي وخطواته، إضافة إلى استعراض أهم النصائح والإرشادات لتحقيق الاستغلال المالي ومفهوم الاستثمار، وعلاقة الاستثمار المالي بالادخار، ومهارات وتوصيات حول إدارة المال والميزانية الأسرية.

وأوضح الأمين العام لغرفة حفرالباطن أنور الشامي العنزي، أن الدورة تهدف إلى رفع الوعي المالي وثقافة الادخار لدى المشاركين، سعياً لنشر ثقافة الادخار، وتدريب المشاركين على الأساليب الصحيحة له، إلى جانب تحفيزهم على الادخار والموازنة بين الدخل والمصروفات، وترتيب الأولويات من أجل ادخار هادف يسهم في تقليل الأزمات المالية للفرد، مشيراً إلى أن الدورة تأتي ضمن العديد من البرامج التي تقدمها غرفة حفرالباطن لتواكب تحقيق رؤية المملكة 2030 .

من جانبه، قدم المدرب فيحان الحربي شكره للمشاركين وحرصهم على الاستفادة من هذه الدورة، ولغرفة حفرالباطن على تبني مثل هذه الدورات وورش العمل ذات التأثير الإيجابي المباشر على الشباب والشابات.