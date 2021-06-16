احدث الأخبار

أمير منطقة جازان وبحضور سمو نائبه يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
منطقة جازان
 غرفة حفرالباطن تُنظم دورة افتراضية عن «مهارات الادخار الشخصي»
المنطقة الشرقية
 إطلاق جهاز الخدمة الذاتية لتصنيف المنشآت بغرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير نجران يرأس دورة الانعقاد الثانية لمجلس المنطقة للعام المالي الجاري بمحافظة حبونا
منطقة نجران
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي في الضالع
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية: السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تستعرض خدمة تقسيط الدفع للمنشآت الصغيرة
الاقتصاد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا
محليات
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5,000 ألف سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنغلاديش
دولي
 أمير منطقة نجران يستقبل مسؤولي وأهالي محافظة حبونا
منطقة نجران
 “الغذاء والدواء” تدشّن النسخة الجديدة من نظام تسجيل الأدوية “سدر”
أبرز المواد
أمير منطقة جازان وبحضور سمو نائبه يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة جازان وبحضور سمو نائبه يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

منطقة جازان
غرفة حفرالباطن تُنظم دورة افتراضية عن «مهارات الادخار الشخصي»

غرفة حفرالباطن تُنظم دورة افتراضية عن «مهارات الادخار الشخصي»

المنطقة الشرقية
إطلاق جهاز الخدمة الذاتية لتصنيف المنشآت بغرفة الشرقية

إطلاق جهاز الخدمة الذاتية لتصنيف المنشآت بغرفة الشرقية

المنطقة الشرقية
أمير نجران يرأس دورة الانعقاد الثانية لمجلس المنطقة للعام المالي الجاري بمحافظة حبونا

أمير نجران يرأس دورة الانعقاد الثانية لمجلس المنطقة للعام المالي الجاري بمحافظة حبونا

منطقة نجران

أمير منطقة جازان وبحضور سمو نائبه يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة جازان وبحضور سمو نائبه يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=994000
المناطق - فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة ، ومعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إمارة المنطقة , استعراض خطط الوزارة والحلول والخيارات السكنية لمستفيدي برنامج “سكني” و مستفيدي “الإسكان التنموي” في محافظات وقرى منطقة جازان، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع، ومناقشة الدور الإستراتيجي في قطاع الإسكان التنموي والتحديات وسبل تذليلها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من قبل الوزارة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي في المنطقة ومحافظاتها .
واطلع سموه على ما تم توفيره من برنامج “سكني” لمنطقة جازان حتى شهر يونيو الجاري من خيارات سكنية وتمويلية وأراضي مجانية تجاوزت أكثر من 83 ألف خيار شملت الأراضي المجانية والوحدات السكنية، إضافة إلى القروض العقارية المدعومة التي تتيح إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وإلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة بما تتناسب وقدراتهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بما يحقق أهداف “برنامج الإسكان” لدعم مشاريع الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي ، وفقاً لرؤية المملكة 2030.
شارك في الاجتماع وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ومدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي.

روابط ذات صلة

“جامعة جازان” تعلن مواعيد القبول للمنح الداخلية لغير السعوديين للعام الجديد

“جامعة جازان” تعلن مواعيد القبول للمنح الداخلية لغير السعوديين للعام الجديد
أمير جازان: المنطقة مُقبلة على نهضة كبيرة ونعمل على ترجمة رؤية ‬⁩2030 على أرض الواقع..

أمير جازان: المنطقة مُقبلة على نهضة كبيرة ونعمل على ترجمة رؤية ‬⁩2030 على أرض الواقع..
نائب أمير جــازان يستقبل مديري تعليم جازان وصبيا والطلاب الفائزين في تحدي فيرست التقني للروبوت

نائب أمير جــازان يستقبل مديري تعليم جازان وصبيا والطلاب الفائزين في تحدي فيرست التقني للروبوت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*