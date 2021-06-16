أمير منطقة جازان وبحضور سمو نائبه يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

المناطق - فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة ، ومعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إمارة المنطقة , استعراض خطط الوزارة والحلول والخيارات السكنية لمستفيدي برنامج “سكني” و مستفيدي “الإسكان التنموي” في محافظات وقرى منطقة جازان، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع، ومناقشة الدور الإستراتيجي في قطاع الإسكان التنموي والتحديات وسبل تذليلها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من قبل الوزارة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي في المنطقة ومحافظاتها .

واطلع سموه على ما تم توفيره من برنامج “سكني” لمنطقة جازان حتى شهر يونيو الجاري من خيارات سكنية وتمويلية وأراضي مجانية تجاوزت أكثر من 83 ألف خيار شملت الأراضي المجانية والوحدات السكنية، إضافة إلى القروض العقارية المدعومة التي تتيح إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وإلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة بما تتناسب وقدراتهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بما يحقق أهداف “برنامج الإسكان” لدعم مشاريع الإسكان التنموي الذي يعد إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي ، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

شارك في الاجتماع وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ومدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي.