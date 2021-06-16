أمير منطقة جازان وسمو نائبه يلتقيان بنائب الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن ..

المناطق - فضه عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة بالإمارة اليوم , بمعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

واستمع سمو أمير المنطقة لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خدمات لأبناء المنطقة والمقيمين بها ، واستعراض بعض التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان في المنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز.

وأكد حرص الإمارة وكافة الجهات الخدمية على تذليل كافة العقبات، وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

كما رعى سموّ الأمير محمد بن ناصر خلال اللقاء توقيع عدة اتفاقات في قطاع الإسكان التنموي لتنفيذ البنية التحتية لمخططات الوزارة البالغة 1198 وحدة سكنية مع عدد من المقاولين المؤهلين بقيمة إجمالية بلغت 430 مليون ريال، وسلم سموه عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج “الإسكان التنموي” بجازان ، فيما كرم الجهات والجمعية المتعاونة في مجال الإسكان التنموي بالمنطقة ممن ساهموا في تسكين الاسر الأشد احتياجا بالمنطقة.