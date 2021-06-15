أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمهرجان العقيلات لمزاد الأبل

المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمهرجان العقيلات، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وامين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي وممثلي الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالمهرجان.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد خلالها حرصه وتطلعاته بإعطاء هذا المهرجان التاريخي الاهتمام الكبير لما تميزت به المنطقة في رحلة العقيلات التجارية التي كان يقوم بها الآباء والأجداد بين الدول المجاورة والشقيقة ، مشيراً سموه بأن المهرجان سيكون له أبعاد ثقافية واقتصادية وابراز للموروث الثقافي والشعبي للعقيلات ، و تطوير برامج علمية وثقافية واقتصادية في مجال الإبل ، بالإضافة إلى فتح آفاق تعاون مع الجهات المحلية والعالمية.

داعياً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون المتواصل بين الجهات المعنية لإبراز هذا المهرجان وما تتميز به المنطقة من خلال تقديم أفضل الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات الزائر لمثل تلك المهرجانات التاريخية التي تذكر الأرث الماضي القديم للمنطقة بشكل عام ولمدينة بريدة بشكل خاص.

وشدد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية وضع برنامج زمني للبرامج التي ستقدم من خلال هذا المهرجان بالمنطقة , وإيجاد المفهوم الجديد للسياحة عبر المتاحف والأسواق الشعبية وسوق الحرفيين.

وبيّن أن الملف السياحي بالمنطقة يجب أن يدار باحترافية يضمن بقاء السائح لمدة طويلة بالمنطقة , داعياً إلى تشجيع المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم وتحفيزهم للاستثمار في عدة مجالات وفي الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان.

بعد ذلك ناقش المجتمعون آلية تشغيل المهرجان الذي سيتم بإشراف إمارة المنطقة ، وتنظيم أمانة القصيم بالتعاون مع مجموعة سلام البيطرية ، وأدوار الإدارات الحكومية ، ومناقشة ملاحظات اللجان المكلفة على الفعاليات والخدمات , كما تم مناقشة الخدمات السياحية والخطط المستقبلية بهدف تطويرها.