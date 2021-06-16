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ديوان المظالم يطلق خدمة حجز موعد لزيارة المحاكم عبر بوابته الرقمية

ديوان المظالم يطلق خدمة حجز موعد لزيارة المحاكم عبر بوابته الرقمية

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منطقة جازان

ديوان المظالم يطلق خدمة حجز موعد لزيارة المحاكم عبر بوابته الرقمية

ديوان المظالم يطلق خدمة حجز موعد لزيارة المحاكم عبر بوابته الرقمية
http://almnatiq.net/?p=994015
المناطق - واس

أطلق ديوان المظالم خدمة حجز موعد عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، التي تتيح تقديم طلب حجز موعد مسبق لزيارة إحدى محاكم ديوان المظالم، بدلاً من الحجز عبر البريد الإلكتروني للمحاكم، وذلك استكمالاً للتحول الرقمي في تسهيل الإجراءات والخدمات بشكلٍ إلكتروني.
ومن مميزات هذه الخدمة أن التسجيل والدخول يتم من خلال منصة النفاذ الوطني أو من خلال منصة أبشر، ويتم الاستفادة منها عن طريق إدخال البيانات المطلوبة وإدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال المسجل في المنصة، ثم اختيار تقديم الطلب وتعبئة البيانات المطلوبة والغرض من الزيارة ومتابعة الطلب عقب ذلك في قائمة طلباتي، بعد إرسال الطلب إلى المحكمة ، عن طريق الرابط : https://booking.bog.gov.sa/Appointment/#/Login .
يذكر أن ديوان المظالم وفر عددًا من الخدمات التي تختصر الوقت والمكان على عموم المستفيدين، وذلك باستخدام الخدمات الرقمية في تقديم عدد من الطلبات القضائية، التي أتاحها لكافة أطراف الدعوى وممثليهم.

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