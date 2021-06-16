أمير الحدود الشمالية يكرّم عدداً من منسوبي إدارة تعليم المنطقة لحصدهم جوائز على مستوى المملكة.

المناطق - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم عدداً من منسوبي إدارة التعليم بالمنطقة , بعد حصدهم جوائز على مستوى المملكة، وهم عبد الله العنزي، وآمنه العنزي لحصولهما على جائزة جسر الريادة في الرياضيات، ومشعل الرويلي لحصوله على جائزة البحث الإجرائي.

وهنأ سموه منسوبي إدارة التعليم بهذا الإنجاز، الذي ينعكس إيجاباً على منظومة التعليم, حاثاً على مواصلة الجهد وتحقيق الجوائز بهمة عالية ومثابرة وتميز .

من جهته ثمّن مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان دعم سموه المستمر لمسيرة التعليم بالحدود الشمالية، وتكريمه وتشجيعه للمتميزين والمتميزات، مما كان له الأثر الواضح في استدامة التميز على كافة الأصعدة التعليمية على مستوى المملكة .