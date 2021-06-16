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أمير منطقة جازان يعزي مدير الدفاع المدني بجازان ومدير كهرباء المنطقة السابق ..

أمير منطقة جازان يعزي مدير الدفاع المدني بجازان ومدير كهرباء المنطقة السابق ..
http://almnatiq.net/?p=994028
المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته لكل من مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري ، في وفاة والده ، ومدير شركة الكهرباء السابق بالمنطقة المهندس محمد بن يحيى عجيبي في وفاة شقيقه – رحمهما الله – .
وسأل سموه الله ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدين بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

من جانبهما عبر مدير عام الدفاع المدني اللواء عبدالله الشهري بالمنطقة ومدير كهرباء جازان السابق م. محمد عجيبي ، عن خالص شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهما سائلين المولى عز وجل ان يحفظ سموه وان لا يريه مكروه في عزيز.

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