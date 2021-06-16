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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية إيرلندا

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية إيرلندا

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية إيرلندا
http://almnatiq.net/?p=994031
المناطق - واس

عقد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، اجتماعاً رسمياً مع معالي وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أقام معاليه، مأدبة غداء على شرف معالي الوزير الإيرلندي والوفد المرافق له.
حضر اللقاء ومأدبة الغداء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، وسفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي، والوفد المرافق لمعاليه.

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