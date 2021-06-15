أمير حائل يرأس الاجتماع السادس للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل -عن بعد- اليوم , اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة السادس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وأعضاء اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الملخص التنفيذي لبرنامج الإسكان التنموي بمنطقة حائل ، إضافة إلى أبرز التوصيات والقرارات للاجتماع السابق وما تم فيها من إجراءات ومستوى الإنجاز وتحقيق المهام والمستهدفات.

واطلع سموه على ملخص تنفيذي لحالة المستهدفات وما تم تحقيقه حتى الآن في مسيرة الإسكان التنموي بمنطقة حائل، كما استعرضت اللجنة حالة مشاريع البناء على أراضي الوزارة والمخصصة للإسكان التنموي، وضرورة التنسيق بين جميع القطاعات لإيصال الخدمات إلى هذه المشاريع.

فيما اطلعت اللجنة على مستوى تفاعل الجمعيات الأهلية في منصة جود الإسكان لتحقيق أعلى عائد على المستفيدين المستحقين بتقديم الحلول السكنية المناسبة والتي تلبي احتياجاتهم سواء بتوفير السكن أو دعم حالات الإيجار المتعثر، بالإضافة إلى عرض تصور لمبادرة عمار السعودية لسموه، الذي أكد على ضرورة المشاركة الفاعلة من القطاعات الأهلية والحكومية بما يضمن تنفيذ هذه المبادرة وفق أفضل الممارسات النوعية وبما يحقق الهدف السامي لها.

ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بما يلقاه قطاع الإسكان من دعم واهتمام القيادة الرشيدة لتوفير حياة كريمة وجودة حياة للأسر السعودية، مشيرًا إلى ما تحقق في المنطقة على مستوى الإسكان التنموي من إنجازات، ومتطلعًا إلى مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن.