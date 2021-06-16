أمانة وبرالأحساء يبحثان تطوير الشراكة ضمن خطط مستقبلية

الاحساء- المناطق

بحث أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر في لقاءهما امس الاربعاء 6 ذوالقعدة، سبل التعاون بين الأمانة والجمعية، نظير شراكتهما الاستراتيجية والدائمة في استمرارية أعمال البر في الأحساء.

وخلال اللقاء هنأ الجبر المهندس عصام الملا، بمناسبة صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل بتكليفه أمينا للأحساء، موضحا بأن الأمانة وبخبرتها التراكمية الكبيرة ستكون شريكاً داعماً لإنجاح المشاريع التي تنفذها الجمعية، والمشاركة في تكريم الأيتام، وتدشين المبادرات والبرامج النوعية التي تنفذها الجمعية.

وأكد الجبر، بأن الجمعية تنفذ العديد من البرامج التنموية والرعوية والمبادرات المجتمعية التي نحرص من خلالها على إقامتها بمشاركة الجهات الحكومية والجهات الداعمة.

وخلال اللقاء، أكد أمين الأحساء، بأن جمعية البر بالأحساء تتميز بإدارة مشاريعها المتميزة والتي عادة ما يكون لها علاقة وثيقة بالعمل البلدي، منها ترميم المنازل للأسر المستفيدة، ومشروع حفظ النعمة، ومشروع كساء، ومشروع الأضاحي الذي يعد من أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع الشركات المشغلة للمسلخ التابع للأمانة.

وشدد بأن الأمانة ستسعى جاهدة في تطوير أوجه الشراكة مع الجمعية وتعميقها عبر سلسلة من البرامج القادمة، والتي تتماشى مع توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

حضر اللقاء أمين جمعية البر المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر، وأعضاء مجلس الإدارة “المهندس احمد الجغيمان، فهد الملحم، المهندس احمد الشعيبي، سلمان العفالق، المهندس عماد الجبر”.