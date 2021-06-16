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الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 73

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الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 73

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 73
http://almnatiq.net/?p=994071
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 73 الذي عقد في جدة اليوم , بحضور نائبي الرئيس وأعضاء المجلس.
وقدم سموه شكره وتقديره للقيادة الحكيمة -أيدها الله- على ما يجده الاتحاد العربي لكرة القدم من دعم واهتمام، كما شكر الحكومات العربية على التسهيلات والخدمات التي يجدها الاتحاد وبرامجه ومسابقاته.
فيما قدم التهنئة لكافة المنتخبات العربية المتأهلة، وقال “أهنيء المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا وإلى التصفيات النهائية لكأس العالم، وأتمنى التوفيق لبقية المنتخبات العربية في القارتين الآسيوية والأفريقية”.
وشكر سموه أعضاء مجلس الاتحاد العربي على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية التي أسهمت كثيراً في نجاح عمل المجلس وإبراز برامج وأنشطة الاتحاد وتميز مسابقاته”.
واستعرض الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.
وتعقد يوم غدٍ الخميس الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها الـ 26 لانتخاب رئيس واعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 – 2025،. يعقبها اجتماع للمجلس الجديد للاتحاد.

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