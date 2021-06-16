تعاون سعودي نمساوي في مجال المواصفات

المناطق - واس

وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامج تعاون فني مشترك مع هيئة المواصفات النمساوية، وذلك في حفل توقيع افتراضي، ضمن جهود الجانبين لدعم العلاقات التجارية بين البلدين.

ووقع على هذا البرنامج معالي محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والمدير العام لهيئة المواصفات النمساوية الدكتورة إليزابيث ستامبفل بلاها.

ويستهدف هذا البرنامج تطوير التعاون الفني المشترك بين الجانبين في تحسين العلاقات التجارية، وضمان سلامة وجودة البضائع المستوردة والمصدرة من البلدين، والاستفادة من التكامل في مجال المواصفات القياسية، والمساهمة في إزالة العوائق الفنية للتجارة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتقييس.

وتضمنت مجالات التعاون التي نص عليها البرنامج: تبادل الخبرات في مجال البحوث العلمية والدراسات والمعرفة ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين، وتنظيم المؤتمرات وتبادل الزيارات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين في مختلف مجالات التقييس، وبنفس الأهمية يبرز تعاون البلدين في مكافحة الغش التجاري وتوفير الوسائل المناسبة لمنعه.

وقال الدكتور القصبي: أن التعاون مع هيئة المواصفات النمساوية يأتي إدراكاً للمكاسب التي سيحققها الطرفان من خلال التعاون في مختلف مجالات التقييس، وسوف يساعد هذا البرنامج في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، ويضمن سلامة وجودة السلع المستوردة والمصدرة، كما سيسهم بإزالة العوائق الفنية للتجارة.

من جهتها أوضحت المدير العام لهيئة المواصفات النمساوية أن هذه الاتفاقية ستضع أسس التبادل والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.