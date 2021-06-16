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‏أمانة الشرقية تضبط 7 أطنان من الفواكه المختلفة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

‏أمانة الشرقية تضبط 7 أطنان من الفواكه المختلفة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

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محافظ أملج يرعى افتتاح مهرجان المانجو

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‏أمانة الشرقية تضبط 7 أطنان من الفواكه المختلفة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

‏أمانة الشرقية تضبط 7 أطنان من الفواكه المختلفة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام
http://almnatiq.net/?p=994093
المناطق - فتحيه عبدالله


تواصل أمانة المنطقة الشرقية تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية، حيث تمكنت الأمانة اليوم الأربعاء 06/11/1442هـ، من ضبط ما يزيد عن 7 أطنان من فاكهة المانجو، والشمام، والفلفل، والجوافة، والليمون، ظهر عليها علامات التلف وتم مصادرتها قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وتحرير مخالفه للمخالف حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وذلك خلال الجولات المكثفة للمراقبين الصحين للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: أن الجولات الميدانية المكثفة التي ينفذها المراقبين الصحيين بالإدارة العامة لشؤون الأسواق بالأمانة، تأتي للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع، مبينا بأن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأضاف بأن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود الأمانة في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

كمل أكد مواصلة الفرق الرقابية للجولات الرقابية، للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، داعيا الجميع الى التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الوباء.

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