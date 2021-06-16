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“جسفت” و “سنيار” يتفاهمان لدعم القطاع الثقافي في الجبيل

“جسفت” و “سنيار” يتفاهمان لدعم القطاع الثقافي في الجبيل

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“جسفت” و “سنيار” يتفاهمان لدعم القطاع الثقافي في الجبيل

“جسفت” و “سنيار” يتفاهمان لدعم القطاع الثقافي في الجبيل
http://almnatiq.net/?p=994111
المناطق - واس

وقّعت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” فرع الجبيل مع إحدى الشركات السعودية ، اليوم ، اتفاقية تعاون لدعم وإثراء القطاع الفني والثقافي بمحافظة الجبيل .
وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتمكين القطاع الفني والثقافي بالجبيل، لتحقيق متطلبات جودة الحياة إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكدت مدير فرع جمعية جسفت بالجبيل نادية العتيبي أن الجمعية دأبت لبناء شراكات مع مختلف الجهات ذات الأثر الفعال والعائد بتحقيق المنفعة المرجوة وتفعيل الأهداف التي نسعى لها من إثراء الحركة الثقافية والتشكيلية والمبادرات والبرامج في مدينة الجبيل ، حيث تهدف شراكة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية الوطنية لخدمة المجتمع وتعزيز للصلات الداعمة.

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