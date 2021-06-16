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الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

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الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
http://almnatiq.net/?p=994114
المناطق - واس

التقى معالي الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي بحضورعددٍ من القيادات الأمنية نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور فواز بن عبدالواحد المتيهي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد بن سعد السهيمي، وقائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة العقيد عطية بن حامد الغامدي، والمشرف على مكتب قائد القوات المقدم سامح بن مطيع الله السلمي.
وبحث معاليه خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، وسبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الأمنية بما يسهم في تكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك مع جميع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشاد معالي الرئيس العام بما تبذله الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من إسهامات في الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوار، مؤكداً عظم ومكانة الخدمات الجليلة التي تقدم من أجل سلامة القاصدين وتنظيم أدائهم للنسك والعبادات بكل يسر وطمأنينة.

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