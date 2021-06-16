احدث الأخبار

وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والدفاع بجمهورية إيرلندا
أبرز المواد
 صدور بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 148
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
محليات
 “جسفت” و “سنيار” يتفاهمان لدعم القطاع الثقافي في الجبيل
المنطقة الشرقية
 وزير التعليم يلتقي بالأمين العام لـ”موهبة” والطلبة الفائزين بجوائز “آيسف”ً
محليات
 للمسافرين إلى جورجيا.. البنادول والفيفادول يحظر دخولهما بدون وصفة طبية
محليات
 وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الـ 148 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
 ‏أمانة الشرقية تضبط 7 أطنان من الفواكه المختلفة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام
المنطقة الشرقية
 محافظ أملج يرعى افتتاح مهرجان المانجو
منطقة تبوك
 تعاون سعودي نمساوي في مجال المواصفات
محليات
 برنامج “هدد” يوظّف الأقمار الصناعية لمراقبة الصقور النادرة
محليات
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرأس اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 73
الرياضة
وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والدفاع بجمهورية إيرلندا

وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والدفاع بجمهورية إيرلندا

أبرز المواد
صدور بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 148

صدور بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 148

أبرز المواد
الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

محليات
“جسفت” و “سنيار” يتفاهمان لدعم القطاع الثقافي في الجبيل

“جسفت” و “سنيار” يتفاهمان لدعم القطاع الثقافي في الجبيل

المنطقة الشرقية

وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والدفاع بجمهورية إيرلندا

وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والدفاع بجمهورية إيرلندا
http://almnatiq.net/?p=994120
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

روابط ذات صلة

صدور بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 148

صدور بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 148
الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
وزير التعليم يلتقي بالأمين العام لـ”موهبة” والطلبة الفائزين بجوائز “آيسف”ً

وزير التعليم يلتقي بالأمين العام لـ”موهبة” والطلبة الفائزين بجوائز “آيسف”ً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*