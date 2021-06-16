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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان
http://almnatiq.net/?p=994123
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، اليوم، معالي وزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 148 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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