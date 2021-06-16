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نائب أمير منطقة جازان يعزي مدير الدفاع المدني بالمنطقة في وفاة والده..

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نائب أمير منطقة جازان يعزي مدير الدفاع المدني بالمنطقة في وفاة والده..

نائب أمير منطقة جازان يعزي مدير الدفاع المدني بالمنطقة في وفاة والده..
http://almnatiq.net/?p=994126
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته لمدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري ، في وفاة والده – رحمه الله – .
وسأل سموه الله ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر مدير عام الدفاع المدني اللواء د. عبدالله الشهري بالمنطقة ، عن خالص شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته ، سائلًا المولى عز وجل ان يحفظ سموه وان لا يريه مكروه في عزيز.

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