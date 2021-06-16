احدث الأخبار

“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة من غير السعوديين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا
أبرز المواد
 الباحة.. ضبط (8) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج
منطقة الباحة
 نائب أمير منطقة جازان يعزي مدير الدفاع المدني بالمنطقة في وفاة والده..
منطقة جازان
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والدفاع بجمهورية إيرلندا
أبرز المواد
 صدور بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 148
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
محليات
 “جسفت” و “سنيار” يتفاهمان لدعم القطاع الثقافي في الجبيل
المنطقة الشرقية
 وزير التعليم يلتقي بالأمين العام لـ”موهبة” والطلبة الفائزين بجوائز “آيسف”ً
محليات
 للمسافرين إلى جورجيا.. البنادول والفيفادول يحظر دخولهما بدون وصفة طبية
محليات
 وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الـ 148 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
 ‏أمانة الشرقية تضبط 7 أطنان من الفواكه المختلفة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام
المنطقة الشرقية
“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة من غير السعوديين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة من غير السعوديين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

أبرز المواد
الباحة.. ضبط (8) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج

الباحة.. ضبط (8) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج

منطقة الباحة
نائب أمير منطقة جازان يعزي مدير الدفاع المدني بالمنطقة في وفاة والده..

نائب أمير منطقة جازان يعزي مدير الدفاع المدني بالمنطقة في وفاة والده..

منطقة جازان
الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان

أبرز المواد

“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة من غير السعوديين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة من غير السعوديين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا
http://almnatiq.net/?p=994132
المناطق - واس:

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2 ، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان
وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والدفاع بجمهورية إيرلندا

وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والدفاع بجمهورية إيرلندا
صدور بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 148

صدور بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 148

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*