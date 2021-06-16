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تقنية رفحاء تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل للعام 1443هـ

تقنية رفحاء تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل للعام 1443هـ

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“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة من غير السعوديين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

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نائب أمير منطقة جازان يعزي مدير الدفاع المدني بالمنطقة في وفاة والده..

نائب أمير منطقة جازان يعزي مدير الدفاع المدني بالمنطقة في وفاة والده..

منطقة جازان

تقنية رفحاء تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل للعام 1443هـ

تقنية رفحاء تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل للعام 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=994134
المناطق - واس:

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء عن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم للفترة الصباحية للعام 1443 هـ، حيث سيكون التقديم متاحاً على الأقسام التي تدرب عليها الكلية في تخصصي: الدعم الفني، والموارد البشرية.

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من الأحد 17 / 11 / 1442 هـ حتى الأربعاء 27 / 11 / 1442هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: Www.tvtc.gov.sa ، حيث ستقبل الطلبات إلكترونيًا.

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