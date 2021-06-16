أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء عن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم للفترة الصباحية للعام 1443 هـ، حيث سيكون التقديم متاحاً على الأقسام التي تدرب عليها الكلية في تخصصي: الدعم الفني، والموارد البشرية.
وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من الأحد 17 / 11 / 1442 هـ حتى الأربعاء 27 / 11 / 1442هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: Www.tvtc.gov.sa ، حيث ستقبل الطلبات إلكترونيًا.
تقنية رفحاء تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل للعام 1443هـ
أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء عن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم للفترة الصباحية للعام 1443 هـ، حيث سيكون التقديم متاحاً على الأقسام التي تدرب عليها الكلية في تخصصي: الدعم الفني، والموارد البشرية.
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