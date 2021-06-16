تقنية رفحاء تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل للعام 1443هـ

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أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء عن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم للفترة الصباحية للعام 1443 هـ، حيث سيكون التقديم متاحاً على الأقسام التي تدرب عليها الكلية في تخصصي: الدعم الفني، والموارد البشرية.



وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من الأحد 17 / 11 / 1442 هـ حتى الأربعاء 27 / 11 / 1442هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: Www.tvtc.gov.sa ، حيث ستقبل الطلبات إلكترونيًا.