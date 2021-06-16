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شركة المراعي توفر وظائف إدارية شاغرة

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شركة المراعي توفر وظائف إدارية شاغرة

شركة المراعي توفر وظائف إدارية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=994140
المناطق - الرياض:

وفرت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة المخاطر (للجنسين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية).

– مستشار قانوني أول (للرجال): شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

وأبرزت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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