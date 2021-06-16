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بعد “واقعة” رونالدو في المؤتمر الصحافي.. “كوكاكولا” تخسر 4 مليارات دولار

بعد “واقعة” رونالدو في المؤتمر الصحافي.. “كوكاكولا” تخسر 4 مليارات دولار
http://almnatiq.net/?p=994145
المناطق - وكالات:

سجلت أسعار أسهم شركة المشروبات الغازية العملاقة “كوكاكولا”، انخفاضًا ضخمًا قدره 4 مليارات دولار، تزامنًا مع واقعة إبعاد نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو زجاجتي من مشروب الشركة خلال مؤتمر صحافي قبل لقاء منتخب بلاده مع المجر في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وقام رونالدو عقب جلوسه استعدادًا للمؤتمر الصحفي بنقل زجاجتي “كوكاكولا” من أمامه على الطاولة إلى مكان آخر، بالرغم من أن الشركة أحد الرعاة الرسميين لبطولة يورو 2020، وأمسك النجم البرتغالي بعدها زجاجة مياه كانت موضوعة أمامه ورفعها على الهواء أمام الكاميرات، في إشارة منه لشرب الماء بدلا من المشروبات الغازية.

وفي تقرير لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية أشارت إلى أن سهم شركة “كوكاكولا” تراجع من 56.1 إلى 55.2 دولار، بعد تصرف نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، لتنخفض القيمة السوقية لـ”كوكاكولا” من 242 إلى 238 مليار دولار.

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