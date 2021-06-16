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“التقاعد” تُجيب على أبرز 10 أسئلة بعد عملية دمجها في “التأمينات”

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“التقاعد” تُجيب على أبرز 10 أسئلة بعد عملية دمجها في “التأمينات”

“التقاعد” تُجيب على أبرز 10 أسئلة بعد عملية دمجها في “التأمينات”
http://almnatiq.net/?p=994152
المناطق - الرياض:

نشرت المؤسسة العامة للتقاعد، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء قرار دمج “المؤسسة العامة للتقاعد” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، عدة إجابات عما يمكن أن يدور في ذهن المشتركين بعد هذا القرار وآلية العمل التي ستتخذها لاستمرار خدمتهم.

وفيما يلي (10) أسئلة والإجابة عليها من “مؤسسة التقاعد” بناء على ما تم رصده من تساؤلات حولها في مواقع التواصل الاجتماعي من عدد من روادها، وهي كالتالي:

1- هل هناك تغيير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام؟

ج- لا يوجد تغيير على ما سيتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام.

2- هل هناك تغيير على آلية التقديم على التقاعد؟

ج- قرار الدمج لا يغير ولا يؤثر على آلية التقديم على التقاعد.

3- هل سيكون هناك تأثير على الموظف الحالي في القطاع العام؟

ج- قرار الدمج لا يؤثر على الموظف سواء كان موظفاً بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

4- هل يحق للمشتركين في التقاعد الاستفادة من برنامج ساند؟

ج- لا، برنامج ساند مقتصر على المشتركين السعوديين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية فقط.

5- هل سيكون هناك تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد؟

ج- لا يوجد تغيير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

6- كيف يتم حساب معاشي التقاعدي لو تقاعدت من نظام التقاعد؟

ج- يحسب المعاش بنفس الطريقة الحالية ودون أي تعديل أو تغيير.

7- هل هناك تغيير على شروط استحقاق التقاعد المبكر؟

ج- شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

8- هل هناك تغيير على سن التقاعد؟

ج- سن التقاعد النظامي لم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

9- أحصل حالياً على معاش تقاعد من التقاعد وأعمل في القطاع الخاص. هل سينقطع معاشي؟

ج- قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على المعاشات التقاعدية.

10- هل هناك تغيير في مواعيد صرف المعاش التقاعدي؟

ج- قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية.

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