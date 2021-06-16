تعرّف على دلالات الخطوط المرسومة على الطرقات

المناطق - الرياض:

كشف مركز التوعية بالسلامة المرورية “سلامتك”، اليوم (الأربعاء)، عن معنى الخطوط المرسومة على الطريق في مسارات طرق المملكة.

وأوضح المركز أن هناك 4 أنواع من الخطوط المرسومة على الطريق، والتي تتنوع ما بين الخطوط البيضاء والصفراء والمتقطعة والمتصلة.

وبيّن أن الخط الأصفر المتقطع يأتي للتنبيه على انفصال الشارع مع إمكانية الانتقال، فيما تعني الخطوط البيضاء المتقطعة جواز تغيير المسار.

وأضاف أن الخط الأبيض المتصل يعني عدم جواز الانتقال من مسار لآخر، بينما يعني الخط الأصفر المتصل منع تغيير المسار.