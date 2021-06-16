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‏أمين الحدود الشمالية يشدّد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين

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‏أمين الحدود الشمالية يشدّد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين

‏أمين الحدود الشمالية يشدّد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين
http://almnatiq.net/?p=994161
المناطق - واس:

أكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري بضرورة تقيد الشركات المتعاقدة مع الأمانة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.
وأوضح الشمري أن القرار يأتي في إطار الحرص والحفاظ على سلامة وصحة العاملين، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يُسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة مع مراعاة تكامل وجاهزية منظومة الخدمات المقدمة.
وأكد على الإدارات المشرفة على الشركات بتطبيق العقوبات في حق الشركات التي تخالف هذا القرار, حيث تسعى الأمانة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة وذلك للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية عاملين الشركات ما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن هذا القرار يسري حتى تاريخ 15 سبتمبر 2020 م على أن تكون ساعات توقف العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

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