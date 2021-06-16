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إغلاق 6 مطابخ ورصد 13 محلًّا مخالفًا بسبب تدنّي مستوى النظافة في ينبع

إغلاق 6 مطابخ ورصد 13 محلًّا مخالفًا بسبب تدنّي مستوى النظافة في ينبع

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إغلاق 6 مطابخ ورصد 13 محلًّا مخالفًا بسبب تدنّي مستوى النظافة في ينبع

إغلاق 6 مطابخ ورصد 13 محلًّا مخالفًا بسبب تدنّي مستوى النظافة في ينبع
http://almnatiq.net/?p=994164
المناطق - المدينة المنورة:

أغلقت بلدية محافظة ينبع 6 مطابخ بسبب مزاولة الذبح داخل المطابخ ولتدنّي مستوى النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما رصدت مخالفات بـ13 محلًّا شملت تدنّي مستوى النظافة وسوء تداول المواد الغذائية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وفي التفاصيل: جاء ذلك بعد جولة رقابية نفذت على المطابخ والمنشآت الغذائية والتجارية لمتابعة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة، والتأكد من امتثال المطابخ بالإجراءات الوقائية وامتثال المنشآت الغذائية والتجارية للإجراءات الوقائية.

يذكر أن بلدية محافظة ينبع تواصل متابعتها المستمرة لكافة المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

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