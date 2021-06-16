استمرار أعمال تأهيل الحدائق والمرافق العامة في رفحاء

المناطق - الحدود الشمالية:

تواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء أعمال تأهيل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة، وتعقيمها بشكل دوري، وذلك لتحسين جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة لمرتاديها.



وأوضحت بلدية رفحاء أن الأعمال تضمنت صيانة وري المزروعات في الحدائق والساحات الخضراء بالإضافة لتعقيمها بشكل منتظم، وإزالة التشوهات البصرية ومتابعة خطة النظافة والوقاية لتعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة.