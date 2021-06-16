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مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم بجامعة الجوف

مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم بجامعة الجوف

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مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم بجامعة الجوف

مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم بجامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=994181
المناطق - واس:

أعلنت جامعة الجوف موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443 هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية ابتداء من الاثنين 25 /1 1 / 1442 هـ الموافق 5 /07/ 2021 م، ويستمر فتح بوابة التقديم حتى السبت 30 /11/ 1442 هـ الموافق 10 /07/ 2021 م.

وحددت عمادة القبول والتسجيل، يوم الأربعاء 4 /12/ 1442 هـ موعداً لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية، وإشعار المرشحين عبر الرسائل النصية SMS لتثبيت القبول من خلال صفحة تثبيت القبول، كما حددت يوم الجمعة 6 /12/ 1442هـ الموافق 2021/07/16 م موعداً لنهاية تثبيت القبول.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، أن جميع الإجراءات تُدخل إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط : https://edug.ju.edu.sa/ju/init وذلك تسهيلاً على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر زيارة موقع العمادة dar.ju.edu.sa.

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