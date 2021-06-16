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تسجيل أول إصابة بـ”الفطر الأخضر” لمتعافي كورونا في الهند

تسجيل أول إصابة بـ”الفطر الأخضر” لمتعافي كورونا في الهند
http://almnatiq.net/?p=994184
المناطق - وكالات:

أعلنت دولة الهند، اليوم (الأربعاء)، تسجيل أول حالة إصابة بعدوى ما يُسمى “الفطر الأخضر”، لأحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وصرح مصدر طبي، نقلا عن “وكالة الأنباء الهندية”، بأنه تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي من فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش.

وأضاف أن المصاب يبلغ من العمر 34 عامًا، وكان يعاني من الإصابة بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، وعقب إجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة تبين إصابته بعدوى الفطر الأخضر.

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