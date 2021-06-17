احدث الأخبار

البروتوكول الجديد لفحص “كورونا” يتيح إجراء 3 فحوصات كل شهر
أبرز المواد
 ما تأثير التعاطي على العقل؟.. “مكافحة المخدرات” تجيب
أبرز المواد
 إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف لأفضل إنتاج للزيت والزيتون
أبرز المواد
 تأهيل الدرعية يحسن المهارات الحركية لمستفيداته من ذوات الإعاقة
أبرز المواد
 زوج منجبة التوائم الـ10 يفجر مفاجأة: حملها خدعة
أبرز المواد
 أمير حائل يدشن فعاليات معرض البناء والتعمير الأول
أبرز المواد
 فيديو.. أحمد العرفج: التخصيص هو فحص دوري لأداء الموظف السنوي
أبرز المواد
 تسجيل أول إصابة بـ”الفطر الأخضر” لمتعافي كورونا في الهند
أبرز المواد
 مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم بجامعة الجوف
أبرز المواد
 استمرار أعمال تأهيل الحدائق والمرافق العامة في رفحاء
أبرز المواد
 قائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي يقلد “بن دهيمان” رتبة نقيب
أبرز المواد
 سفارة المملكة بجورجيا تدعو المواطنين للتقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بعدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية
أبرز المواد
البروتوكول الجديد لفحص “كورونا” يتيح إجراء 3 فحوصات كل شهر

البروتوكول الجديد لفحص “كورونا” يتيح إجراء 3 فحوصات كل شهر

أبرز المواد
ما تأثير التعاطي على العقل؟.. “مكافحة المخدرات” تجيب

ما تأثير التعاطي على العقل؟.. “مكافحة المخدرات” تجيب

أبرز المواد
إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف لأفضل إنتاج للزيت والزيتون

إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف لأفضل إنتاج للزيت والزيتون

أبرز المواد
تأهيل الدرعية يحسن المهارات الحركية لمستفيداته من ذوات الإعاقة

تأهيل الدرعية يحسن المهارات الحركية لمستفيداته من ذوات الإعاقة

أبرز المواد

أمير حائل يدشن فعاليات معرض البناء والتعمير الأول

أمير حائل يدشن فعاليات معرض البناء والتعمير الأول
http://almnatiq.net/?p=994192
المناطق - واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن المعارض النوعية كمعرض البناء والتعمير والذي يقام في المنطقة حالياً ستسهم في دفع جهود التنمية في المناطق، وتعود بالفائدة على أصحاب مشروعات البناء والمواطنين الراغبين في إنشاء مساكنهم الجديدة وتركز من خلال ورش العمل المصاحبة للمعرض على جوانب مهمة، منها كود البناء السعودي وغيرها من المجالات الإرشادية التي تضاعف من معرفة وثقافة الجميع في أدق التفاصيل الخاصة بالبناء.

جاء ذلك بعد تدشين سموه في صالة المعارض بقصر التاج أمس فعاليات معرض البناء والتعمير الأول والفعاليات المصاحبة له بمشاركة عدد من المصانع والشركات المتخصصة في (البناء والتعمير).

وتجوّل سموه داخل أرجاء المعرض، واطلع على مشاركة القطاعات الخاصة المهتمة في البناء والتشييد، كما استمع سموه لنبذة عن كل جهة مشاركة.

إثر ذلك رعى سمو أمير منطقة حائل الحفل الخطابي، حيث ألقى منظم المعرض سامي الطويهر كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على دعم إقامة هذا المعرض الأول من نوعه، مؤكداً أن الجهود التي بذلت لإنجاح المعرض كانت مضاعفة، متمنيًا تواصل النجاح بجهود وتعاون الجميع.

عقب ذلك ألقى رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالعزيز الزقدي كلمة أكد فيها أن معرض البناء والتعمير الأول سيكون له أثر وعائد اقتصادي على المنطقة، مشيراً إلى أن حائل أرض خصبة جاذبة للاستثمار، وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية، متطلعاً أن يحقق المعرض أهدافه الاقتصادية المرجوّة.

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة حائل المساهمين في نجاح وتنظيم المعرض والرعاة والداعمين، وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

البروتوكول الجديد لفحص “كورونا” يتيح إجراء 3 فحوصات كل شهر

البروتوكول الجديد لفحص “كورونا” يتيح إجراء 3 فحوصات كل شهر
ما تأثير التعاطي على العقل؟.. “مكافحة المخدرات” تجيب

ما تأثير التعاطي على العقل؟.. “مكافحة المخدرات” تجيب
إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف لأفضل إنتاج للزيت والزيتون

إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف لأفضل إنتاج للزيت والزيتون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*