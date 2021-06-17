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زوج منجبة التوائم الـ10 يفجر مفاجأة: حملها خدعة

زوج منجبة التوائم الـ10 يفجر مفاجأة: حملها خدعة
http://almnatiq.net/?p=994204
المناطق - وكالات:

أدلى “تيبوغو تسوتيتسي” زوج المرأة التي حملت بـ 10 توائم، محطمة الرقم القياسي العالمي في جنوب أفريقيا، بتصريحات صادمة بشأن زوجته وحقيقة حملها.

وقال الزوج، وفقا لـ”العربية”، إن زوجته “غوسيامي تامارا سيتولي” سبق أن أنجبت توأمين، وثلاثة آخرين من زوجها الراحل، كما أنه لديه 3 أطفال من سيدة أخرى.

وأكد أن حملها كان خدعة، وأنها مفقودة الآن، حيث ترفض أن تكشف عن مكانها، مشيرًا إلى أنه لم ير أطفاله حتى الآن، كما أن آخر مرة رآها فيها كانت في 7 يونيو الجاري، قبل أن تدخل المخاض مباشرة وتم نقلها إلى المستشفى في بريتوريا.

وأضاف أنه لم يتمكن من التواصل معها إلا عبر تطبيق “واتساب”، حيث تم إبلاغه بأنه لا يمكنه زيارتها بسبب قيود جائحة كورونا، معتقدًا أنها ولدت في مستشفى “ميديكلينيك ميدفوروم”، فيما أبلغت الزوجة مستشفى “ستيف بيكو” أنها ولدت في مستشفى “لويس باستور” في بريتوريا في 7 يونيو.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أنها لم تتمكن من التحقق من صحة ولادة “غوسيامي ” في منشآتها، كما أكد مستشفى “ستيف بيكو” ومستشفى “لويس باستور” و”ميديكلينيك ميدفوروم” أنه لم يتم إدخال “غوسيامي” ولا أطفالها العشرة في أي من مرافقهم.

يُذكر أن وسائل إعلامية نقلت أنباء متضاربة بشأن المرأة، حيث شكك البعض في حملها، إلا أنها أكدت في وقت سابق أن حملها طبيعي ولم تتلق علاجًا للخصوبة.

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