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تأهيل الدرعية يحسن المهارات الحركية لمستفيداته من ذوات الإعاقة

تأهيل الدرعية يحسن المهارات الحركية لمستفيداته من ذوات الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=994207
المناطق - الرياض:

قدم قسم العلاج الطبيعي بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خدماته التأهيلية لمستفيدات المركز البالغ عددهن “92” مستفيدة خلال العام الماضي من خلال عشرة أنواع من الأجهزة الطبية المتناسبة مع نوع الاعاقات في المركز وشدتها.

وتتيح الاجهزة المستخدمة بأنواعها “الدراجة العلوية والسفلية واسطوانات، ومعدات التحكم بحركة الرأس، متوازي الوقوف والمشي وجهاز الدرج وطاولة وقوف الأطفال وكرسي تمرين عضلات الفخذ وجهاز الكمادات الساخنة والباردة وركن الذراعين والكتفين “فرصة التدريب للمستفيدا على التحكم بالأطراف العلوية والسفلية وتحفيز المفاصل وتحريك الدورة الدموية بالإضافة إلى المشي المقنن والوقوف وسرعة الخطوة كما تدعم بعض الأجهزة منها العضلات والتوازن وتحسين المهارات الحركية بشكل عام.

يذكر أن قسم العلاج الطبيعي في مراكز التأهيل الشامل بمنطقة الرياض يندرج تحت مسمى الخدمات التأهيلية والتي تشمل بالاضافة الى العلاج الطبيعي “علاج النطق والتخاطب والعلاج الوظيفي للحالات”.

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