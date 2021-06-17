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إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف لأفضل إنتاج للزيت والزيتون

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إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف لأفضل إنتاج للزيت والزيتون

إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف لأفضل إنتاج للزيت والزيتون
http://almnatiq.net/?p=994212
المناطق - واس:

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الزيتون الدولي بالجوف في نسخته الـ 14، عن أسماء الفائزين بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون، والتي تبلغ قيمتها نصف مليون ريال.
جاء ذلك خلال حفل ختام المهرجان الذي حضره نيابة عن سمو أمير منطقة الجوف ، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
ونال المركز الأول في جائزة أمير الجوف لأفضل زيت زيتون في مهرجان الزيتون الدولي الرابع عشر، عبيد الله دخيل الفليحان الشراري وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، والمركز الثاني غالب قبلان ثاني حجيلان والجائزة بقيمة 70 ألف ريال، والمركز الثالث فليح سالم الحصين بقيمة 50 ألف ريال، والمركز الرابع عويضة مناحي الفهيقي بقيمة 20 ألف ريال، والمركز الخامس إبراهيم عبدالعزيز الحمد وقيمة الجائزة 10 آلاف ريال.
وجاء في المركز الأول لجائزة أمير الجوف لأفضل زيتون مكبوس في المهرجان ظاهر عتيق الشراري وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، والمركز الثاني مرزوق ملفي الخنجر وقيمة الجائزة 70 ألف ريال، والمركز الثالث محمد ملفي الخنجر والجائزة 50 ألف ريال، والمركز الرابع إبراهيم عبدالعزيز الحمد والجائزة 20 ألف ريال، وفي المركز الخامس حمود حويطي الرويلي وقيمة الجائزة 10 آلاف ريال.
من جانبه أكد أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن لجنة التقييم التي تضم كوكبة من الخبراء والمتخصصين أنهت أعمال التقييم الدقيق من خلال عمليات الفحص وزيارات المزارع المشاركة على أرض الواقع، لتخرج بالنتيجة النهائية.
ونوه الشرعان بدعم سمو أمير منطقة الجوف المستمر للقطاعات الاقتصادية بالمنطقة، ومن أبرزها القطاع الزراعي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وحرص سموه على تحفيز المنتجين، والارتقاء بجودة المنتجات والصناعات التحويلية في المنطقة من خلال جائزة سموه لأفضل زيت وزيتون، والتي يبلغ مجموع جوائزها 500 ألف ريال بالمناصفة بين أفضل زيت وأفضل زيتون.

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