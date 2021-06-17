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ما تأثير التعاطي على العقل؟.. “مكافحة المخدرات” تجيب

ما تأثير التعاطي على العقل؟.. “مكافحة المخدرات” تجيب
http://almnatiq.net/?p=994219
المناطق - الرياض:

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم (الأربعاء)، التأثيرات السلبية التي تحدث للعقل في حالة استمرار التعاطي.

وأشارت اللجنة إلى أن المخدرات لها تأثيرات سلبية صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية، والتي تستدعي معرفة الجميع بأضرارها.

وبيّنت أن تلك التأثيرات تتضمّن ارتباط الشعور بالسعادة بالتعاطي، وقلة نشاط العقل وقدرته على معالجة المعلومات، وتضرر خلايا المخ وأنظمة العقل بشكل خطير.

كما تتضمن التأثيرات رفض أنظمة العقل التفاعل مع المخدر، ما يتسبب في زيادة الجرعة، واستنزاف قدرات الخلايا العصبية على إفراز المواد الضرورية للشعور بالراحة والطمأنينة، واعتماد العقل كلياً على المخدرات لإفراز بعض النواقل العصبية الضرورية.

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