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البروتوكول الجديد لفحص “كورونا” يتيح إجراء 3 فحوصات كل شهر

البروتوكول الجديد لفحص “كورونا” يتيح إجراء 3 فحوصات كل شهر
http://almnatiq.net/?p=994224
المناطق - الرياض:

قالت وزارة الصحة إن البروتوكول الجديد لفحص (PCR) لفيروس كورونا في المملكة، يتيح إمكانية إجراء 3 فحوصات لكورونا كل شهر.

وأوضحت الوزارة أنه يجب إجراء فحص كورونا في حالة الشعور بأعراض تنفسية والذهاب لعيادات تطمن بدون حجز موعد، وسيقيم الطبيب الحالة ويجري الفحص، وفي حالة مخالطة حالة تأكدت إصابتها بشكل مباشر يجب الفحص بعد انتهاء 4 أيام من المخالطة، عبر حجز موعد في مراكز تأكد عبر تطبيق صحتي.

وأضافت أن المتعافي من الإصابة لا يحتاج فحصاً لإثبات التعافي، كما لا يلزم إجراء فحص عند حجز موعد لكورونا، ولا حاجة له بعد التطعيم، مبينة أن إجراء فحص كورونا قبل السفر يكون حسب متطلبات الدولة المراد السفر إليها.

ونوهت إلى ضرورة الالتزام بالذهاب إلى المراكز لإجراء الفحص في الموعد المحدد، والحرص على أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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