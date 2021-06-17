مدير هلال الجوف يكرم سفراء الحياة نيابة عن رئيس الهيئة

المناطق - الجوف:

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي بتقديم شهادات التكريم لسفراء الحياة من منسوبي الهيئة بمقر الفرع بمدينة سكاكا والمقدمة من سعادة رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسى.

وتم تقديم التكريم للأخصائي خالد بن جبر الفهيقي والفني نايف بن سليم الشراري والذان يعملان بمركز إسعاف سكاكا لحصولهما على التميز في برنامج نخبة سفراء الحياة على مستوى المنطقة للربع الأول من عام 2021 م.

ويأتي هذا التكريم حرصاً من سعادة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي على تشجيع الكوادر الإسعافية العاملة بالميدان على تقديم أفضل الخدمات الإسعافية وفق أعلى المعايير العالمية والمطبقة بالهيئة من خلال جودة الخدمة وتميزها للوصول للخطة المرجوة وعلى مستوى المملكة.