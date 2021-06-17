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أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات

أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات
http://almnatiq.net/?p=994238
المناطق - الجوف:

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بدخول جامعة الجوف في التصنيف العالمي للجامعات حسب منظمة QS للعام 2022، محققة المركز 701-750 عالميًا والـ 24 عربيًا والـ 7 بين الجامعات السعودية.

وأعرب سمو الأمير عن تهنئته لرئيس جامعة الجوف وجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة على هذا الإنجاز.

وأكد أن هذا النجاح يعد فخرًا للمنطقة بما تحقق من إنجاز في الوقت الراهن الذي تسعى فيه القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى وضع بصمة لجامعات المملكة على المستوى العالمي لما توليه قيادتنا الرشيدة – حفظها الله- جل اهتمامهم للتعليم.

وثمن سموه الجهود التي بذلتها الجامعة لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة مخرجاتها، متطلعًا لأن يكون هذا النجاح حافزًا لإكمال مسيرة الارتقاء العلمية والأكاديمية.

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