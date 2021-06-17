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لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة

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لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة

لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة
http://almnatiq.net/?p=994243
المناطق - الجوف:

عقدت لجنة الإستثمار بالمجلس البلدي اليوم وبحضور رئيس المجلس اجتماعاً مع المختصين بالاستثمارات ممثلة بالدكتور ثامر مسلم الشراري المشرف العام على الإستثمار ومدير وحدة الرقابة بالبلدية ، والاستاذ سويلم دهيمان مدير الإستثمار بالبلدية .

وتم مناقشة المواقع الاستثمارية في المحافظة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ، والمستقبلية ، والتعرف على الخطة المدروسة لتلك الاستثمارات التي تواكب رؤية المملكة 2030 لزيادة إيرادات البلدية ، وإعطاء فرص للمستثمرين وذلك بتوفير المواقع الاستثمارية المناسبة ، والاستعجال في سرعة إنها المنطقة الصناعية لطرحها للإستثمار .

وفي نهاية الجلسة قدم المجلس البلدي شكره للقائمين بالاستثمار على جهودهم ، واثنى على ماقامو به من تصحيح وضع سوق الخضار والفاكهة .

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