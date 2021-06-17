احدث الأخبار

جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان
أبرز المواد
 لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة
أبرز المواد
 أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات
أبرز المواد
 مدير هلال الجوف يكرم سفراء الحياة نيابة عن رئيس الهيئة
أبرز المواد
 العثور على مفقود مـتوفَّى جانب سيارته بجبال أم عثيم
أبرز المواد
 البروتوكول الجديد لفحص “كورونا” يتيح إجراء 3 فحوصات كل شهر
أبرز المواد
 ما تأثير التعاطي على العقل؟.. “مكافحة المخدرات” تجيب
أبرز المواد
 إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف لأفضل إنتاج للزيت والزيتون
أبرز المواد
 تأهيل الدرعية يحسن المهارات الحركية لمستفيداته من ذوات الإعاقة
أبرز المواد
 زوج منجبة التوائم الـ10 يفجر مفاجأة: حملها خدعة
أبرز المواد
 أمير حائل يدشن فعاليات معرض البناء والتعمير الأول
أبرز المواد
 فيديو.. أحمد العرفج: التخصيص هو فحص دوري لأداء الموظف السنوي
أبرز المواد
جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان

جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان

أبرز المواد
لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة

لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة

أبرز المواد
أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات

أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات

أبرز المواد
مدير هلال الجوف يكرم سفراء الحياة نيابة عن رئيس الهيئة

مدير هلال الجوف يكرم سفراء الحياة نيابة عن رئيس الهيئة

أبرز المواد

جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان

جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان
http://almnatiq.net/?p=994247
المناطق - حائل:

أعلنت جمعية سفانة الصحية وبدعم من منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري عن عزمها إجراء 60 عملية لـ “إزالة الماء الأبيض” للمرضى المحتاجين في منطقة حائل.

وقال المدير التنفيذي لجمعية سفانة الصحية خالد العنزي أن التقديم للاستفادة من هذه الخدمة عبر هذا الرابط (bit.ly/sfeye1).

وأضاف “العنزي” أن هذه المبادرة تأتي لدعم الفئات المحتاجة وفق خطة واضحة، وبرنامج زمني محدد، مما سيكون له أثره الإيجابي لمحتاجي مثل هذه العمليات في منطقة حائل.

يذكر أن جمعية سفانة وقعت في وقت سابق شراكة مع تجمع حائل الصحي في إطلاق مبادرة برنامج الأمير عبد العزيز بن سعد، لعمليات الماء الأبيض والشبكية والقرنية وجراحات العيون (عيونكم بعيوننا)، والتي تم إطلاقها؛ لإنهاء قوائم الانتظار لعمليات العيون في منطقة حائل بواقع 170 عملية، تم إجراؤها بالتعاون مع مؤسسة سليمان العليان الخيرية.

روابط ذات صلة

لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة

لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة
أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات

أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات
مدير هلال الجوف يكرم سفراء الحياة نيابة عن رئيس الهيئة

مدير هلال الجوف يكرم سفراء الحياة نيابة عن رئيس الهيئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*