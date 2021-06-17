جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان

المناطق - حائل:

أعلنت جمعية سفانة الصحية وبدعم من منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري عن عزمها إجراء 60 عملية لـ “إزالة الماء الأبيض” للمرضى المحتاجين في منطقة حائل.

وقال المدير التنفيذي لجمعية سفانة الصحية خالد العنزي أن التقديم للاستفادة من هذه الخدمة عبر هذا الرابط (bit.ly/sfeye1).

وأضاف “العنزي” أن هذه المبادرة تأتي لدعم الفئات المحتاجة وفق خطة واضحة، وبرنامج زمني محدد، مما سيكون له أثره الإيجابي لمحتاجي مثل هذه العمليات في منطقة حائل.

يذكر أن جمعية سفانة وقعت في وقت سابق شراكة مع تجمع حائل الصحي في إطلاق مبادرة برنامج الأمير عبد العزيز بن سعد، لعمليات الماء الأبيض والشبكية والقرنية وجراحات العيون (عيونكم بعيوننا)، والتي تم إطلاقها؛ لإنهاء قوائم الانتظار لعمليات العيون في منطقة حائل بواقع 170 عملية، تم إجراؤها بالتعاون مع مؤسسة سليمان العليان الخيرية.