احدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان العامة يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة
أبرز المواد
 جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان
أبرز المواد
 لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة
أبرز المواد
 أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات
أبرز المواد
 مدير هلال الجوف يكرم سفراء الحياة نيابة عن رئيس الهيئة
أبرز المواد
 العثور على مفقود مـتوفَّى جانب سيارته بجبال أم عثيم
أبرز المواد
 البروتوكول الجديد لفحص “كورونا” يتيح إجراء 3 فحوصات كل شهر
أبرز المواد
 ما تأثير التعاطي على العقل؟.. “مكافحة المخدرات” تجيب
أبرز المواد
 إعلان أسماء الفائزين بجائزة أمير الجوف لأفضل إنتاج للزيت والزيتون
أبرز المواد
 تأهيل الدرعية يحسن المهارات الحركية لمستفيداته من ذوات الإعاقة
أبرز المواد
 زوج منجبة التوائم الـ10 يفجر مفاجأة: حملها خدعة
أبرز المواد
 أمير حائل يدشن فعاليات معرض البناء والتعمير الأول
أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة

رئيس هيئة الأركان العامة يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة

أبرز المواد
جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان

جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان

أبرز المواد
لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة

لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة

أبرز المواد
أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات

أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات

أبرز المواد

رئيس هيئة الأركان العامة يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة

رئيس هيئة الأركان العامة يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة
http://almnatiq.net/?p=994250
المناطق - الرياض:

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي شركة الإلكترونيات المتقدمة، وكان في استقباله كل من المهندس وليد بن عبدالمجيد، رئيس مجلس الإدارة، و المهندس زيـــاد بن حمود المسلَّم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة.
واستمع معاليه خلال الزيارة إلى شرح موجز من المهندس زياد بن حمود المسلم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة الذي أطلعهم على منجزات الشركة وقدراتها في مجال تصنيع الإلكترونيات وأنظمة الاتصالات المختلفة وتوفير منظومة متكاملة من الحلول التقنية بمواصفات وجودة عالمية.
وقام معاليه والوفد المرافق له بجولة في مرافق الشركة شملت المصنع الرئيسي، ومركز الفحص والإصلاح، ومبنى الهندسة والتطوير، ومركز المشاريع الخاصة، ومبنى المشبهات، ومركز الأمن السيبراني.
وأبدى معاليه إعجابه بما شاهده من إمكانات تقنية رفيعة تقودها الكوادر السعودية المتميزة، وبما وصلت إليه شركة الإلكترونيات المتقدمة من قدرات متطورة جداً. 
وأشار إلى أن هذه النقلة النوعية والإمكانات التقنية الرفيعة هي نتيجة دعم قيادتنا الرشيدة – أيَّدها الله – لرؤية المملكة 2030 التي أفرزت هذه القدرات المتقدمة بدعم ومتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.
وقدم المهندس زيــاد المسلَّم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة شكره وتقديره لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له على هذه الزيارة التي تمثل دافعاً قوياً ومحفزاً للقدرات الوطنية و دعماً لها في زيادة الإنتاج والإسهام بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، وأكد أن الزيارة لها أثرها الكبير والداعم للشركة وهي تجسد حرص المسؤولين على تشجيع الشركات الوطنية العاملة في مجال توطين وتطوير التقنية وتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية والإسهام في تعزيز المحتوى المحلي وكذلك الإسهام في توطين 50% من الإنفاق العسكري وفق محددات
الرؤية 2030.
رافق معاليه خلال الزيارة مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

روابط ذات صلة

جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان

جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان
لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة

لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة
أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات

أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*