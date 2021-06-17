الأرصاد : سحب ممطرة على الجنوب ورياح مثيرة للغبار على الرياض والشرقية

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http://almnatiq.net/?p=994258
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، الحدود الشمالية ، مكة المكرمة المدينة المنور ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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