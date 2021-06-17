الصين تطلق مركبة فضاء مأهولة لاستكمال إنشاء محطتها الفضائية

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أطلقت الصين مركبة الفضاء المأهولة “شنتشو 12” اليوم من مركز جيوتشيوان الفضائي في شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الطاقم سيظل في المدار لمدة ثلاثة أشهر من أجل العمل على استكمال إنشاء محطة الفضاء الصينية.

وتحمل المركبة ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية الجديدة وذلك للمرة الأولى.