القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل الطالب السعودي بكندا

المناطق - الرياض

ألقت السلطات الكندية القبض على 3 مشتبه بأنهم من تسببوا في مقتل الطالب السعودي محمد الدبيسي.

ولا زالت أسرة الطالب المتوفى لا تعرف جنسية المشتبه بهم، وهم ثلاثة أشخاص أحدهم كان مرافقا للدبيسي.

ومن جانبه أوضح خال الدبيسي، أنه لم يشر إلى وجود أي خلافات مع أي شخص، بل كان في كندا لإتمام دراسته التي بدأها قبل عام في تخصص الهندسة الميكانيكية.

ولا يزال التحقيق ساريا للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان قد تعرض طالب سعودي في كنداء للاعتداء من قبل “كندي” بأحد الساحات العامة وهو الأمر الذي أسفر عن وفاته.

وكشفت مصدر قريب من عائلة “الطالب السعودي” أن الشاب يبلغ من العمر 20 عامًا وكان يدرس الهندسة الميكانيكية في كندا منذ حوالي عامين، بحسب ما جاء بصحيفة “الوطن”.

وأوضح المصدر أن “الشاب” كان في زياردة لأصدقائه في مدينة وندسور بولاية أونتاريو، وتعرض لاعتداء من قبل أحد الأشخاص أثناء مروره بأحد الساحات بالمدينة التي يقطن فيها.

وحاولت السلطات إسعاف “الطالب” إلا أنه فارق الحياة، وفتحت السلطات الكندية تحقيقًا في الحادثة ولا يزال السبب وراء الهجوم مجهول.