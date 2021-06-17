احدث الأخبار

رئيس نادي الإبل: لن يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز سوى المحصنين
أبرز المواد
 القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل الطالب السعودي بكندا
أبرز المواد
 اعتقال نائب أردني هدد الملك بالقتل
أبرز المواد
 انخفاض أسعار الذهب بالمملكة اليوم الخميس
أبرز المواد
 الصين تطلق مركبة فضاء مأهولة لاستكمال إنشاء محطتها الفضائية
أبرز المواد
 الأرصاد : سحب ممطرة على الجنوب ورياح مثيرة للغبار على الرياض والشرقية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة
أبرز المواد
 جمعية سفانة بحائل تطلق مبادرة “عملية إزالة الماء الأبيض” بالتعاون مع منصة إحسان
أبرز المواد
 لجنة الاستثمار ببلدي الجوف تجتمع مع مختصين لمناقشة الفرص المتاحة
أبرز المواد
 أمير الجوف ينوه بحصول جامعة المنطقة على التصنيف العالمي للجامعات
أبرز المواد
 مدير هلال الجوف يكرم سفراء الحياة نيابة عن رئيس الهيئة
أبرز المواد
 العثور على مفقود مـتوفَّى جانب سيارته بجبال أم عثيم
أبرز المواد
رئيس نادي الإبل: لن يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز سوى المحصنين

رئيس نادي الإبل: لن يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز سوى المحصنين

أبرز المواد
القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل الطالب السعودي بكندا

القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل الطالب السعودي بكندا

أبرز المواد
اعتقال نائب أردني هدد الملك بالقتل

اعتقال نائب أردني هدد الملك بالقتل

أبرز المواد
انخفاض أسعار الذهب بالمملكة اليوم الخميس

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة اليوم الخميس

أبرز المواد

رئيس نادي الإبل: لن يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز سوى المحصنين

رئيس نادي الإبل: لن يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز سوى المحصنين
http://almnatiq.net/?p=994271
المناطق - الرياض

علن فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، أنه لن يعمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 سوى المحصنين.

وقال “بن حثلين” عبر حسابه على “تويتر”: “لن يكون هناك دخول من المشاركين أو الزوار سوى المحصنين وستكون هناك نقاط فرز أمنية من أجل صحتكم”.

وكان نادي الإبل قد أعلن سابقًا عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مهرجان الملك عبدالعزيز للوقاية من فيروس “كورونا” لضمان تجربة آمنة في المهرجان.

وذكر أن جميع العاملين في المهرجان من المحصنين وكذلك دخول الزوار والمشاركين من المحصنين وذلك وفقَا للحالة في تطبيق “توكلنا”.

روابط ذات صلة

القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل الطالب السعودي بكندا

القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل الطالب السعودي بكندا
اعتقال نائب أردني هدد الملك بالقتل

اعتقال نائب أردني هدد الملك بالقتل
انخفاض أسعار الذهب بالمملكة اليوم الخميس

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة اليوم الخميس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*