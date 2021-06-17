رئيس نادي الإبل: لن يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز سوى المحصنين

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علن فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، أنه لن يعمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 سوى المحصنين.

وقال “بن حثلين” عبر حسابه على “تويتر”: “لن يكون هناك دخول من المشاركين أو الزوار سوى المحصنين وستكون هناك نقاط فرز أمنية من أجل صحتكم”.

وكان نادي الإبل قد أعلن سابقًا عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مهرجان الملك عبدالعزيز للوقاية من فيروس “كورونا” لضمان تجربة آمنة في المهرجان.

وذكر أن جميع العاملين في المهرجان من المحصنين وكذلك دخول الزوار والمشاركين من المحصنين وذلك وفقَا للحالة في تطبيق “توكلنا”.