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بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها الشكوي وتختار بديلاً عنه

بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها الشكوي وتختار بديلاً عنه
http://almnatiq.net/?p=994273
المناطق - وكالات

أكّدت جماعة بوكو حرام مقتل زعيمها التاريخي أبو بكر الشكوي الذي قالت مصادر عدّة إنّه قضى في معركة مع تنظيم داعش في غرب أفريقيا، الجماعة المتشددة الأخرى المنافسة لها.

وفي تسجيل مصوّر قصير، ظهر باكورا مودو، الزعيم الجديد لجماعة بوكو حرام داعيا عناصره للسير على نهج الشكوى.

وفي التسجيل الذي حصلت عليه فرانس برس من مصدر مقرّب من بوكو حرام وأكّد لها صحّته مصدر محلّي آخر شنّ خليفة الشكوي هجوماً على زعيم تنظيم داعش في غرب أفريقيا أبو مصعب البرناوي واصفا إياه “هذا الغويّ الضالّ”.

ويأتي تأكيد الجماعة مقتل زعيمها بعد عشرة أيام من إعلان زعيم تنظيم داعش في غرب إفريقيا أبو مصعب البرناوي في تسجيل صوتي أنّ الشكوي انتحر بتفجير نفسه كي لا يقع في أسر التنظيم.

ويومها قال البرناوي إنّه أرسل مقاتلين إلى جيب بوكو حرام في غابة سامبيسا، فعثروا على الشكوي واشتبكوا معه بالأسلحة النارية قبل أن ينتحر خشية وقوعه بين أيديهم.

وانقسمت جماعة بوكو حرام عام 2016 إلى قسمين، من جهة الفصيل التاريخي بقيادة أبو بكر الشكوي الذي يسيطر على المنطقة المحيطة بغابة سامبيسا ومن جهة أخرى تنظيم داعش في غرب أفريقيا المعترف به من قبل تنظيم داعش والذي بات يهيمن في شمال شرق نيجيريا حيث يشنّ هجمات واسعة النطاق على الجيش النيجيري.

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