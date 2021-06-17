أبوظبي أول مدينة في العالم تتسلم دواء “سوتورفيماب” ضد كورونا

المناطق - الرياض

تسلمت أبوظبي أول شحنة من عقار “سوتروفيماب”، المخصص لعلاج الإصابة بـ”كوفيد 19″، لتصبح أبوظبي المدينة الأولى في العالم التي تتسلم العلاج الجديد ضد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب “وام”، فقد جرى تسلم هذا العلاج في إطار تعاون بين دائرة الصحة – أبوظبي مع شركة رافد”؛ مؤسسة مشتريات المجموعة الرائدة في الدولة وشركة “غلاكسو سميث كلاين” العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، والاتحاد للشحن، التابعة للاتحاد للطيران.

وعقار سوتروفيماب، هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بمرض كوفيد-19، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي.

ويمكن استخدام الدواء لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معنية ومعرضين لخطر تطوّر أعراض كوفيد-19 حادة لديهم، وذلك وفق البروتوكولات التي تم تطويرها من قبل اللجنة العلمية الوطنية.

وأظهرت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85 في المئة من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.

وقد صادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار سوتروفيماب الجديد، من شركة “غلاكسو سميث كلاين”، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

ووقّعت دائرة الصحة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة رافد لضمان تسليم العقار في وقتٍ مبكر اعتباراً من شهري يونيو ويوليو 2021، الأمر الذي يجعل المرضى في دولة الإمارات من أوائل الحاصلين على هذا العلاج الجديد في العالم.

فضلا عن ذلك، قامت اللجنة الوطنية العلمية ودائرة الصحة – أبوظبي بوضع بروتوكولات العلاج الخاصة بالعقار لتكون مرجعاً للأطباء في تحديد الحالات الخطرة، وتضمن حصول المصابين على عقار سوتروفيماب تبعاً لمستوى الخطورة ومعايير الأهلية.