نتائج أولية مخيبة للآمال للقاح ألماني جديد مضاد لكورونا

المناطق - وكالات

أعلنت شركة “كيورفاك” الألمانية الأربعاء، أن فعالية اللقاح الذي تطوره ضد “كوفيد-19” بلغت وفقاً لنتائج مؤقتة، نسبة 47% فقط، في انتكاسة عزتها إلى شمول التجارب السريرية في مرحلتها الأخيرة عدداً كبيراً من الطفرات الفيروسية.

وقالت الشركة في بيان: “أظهر لقاح (سي في إن كوف) فعالية بنسبة مؤقتة بلغت 47%ضد مرض كوفيد-19 من جميع درجات الحدة، ولم يستوف معايير النجاح الإحصائي المحددة مسبقاً”.

وألقت شركة كيورفاك بالمسؤولية عن هذه النتيجة المخيّبة للآمال على شمول الدراسة “13 طفرة” من الفيروس على الأقل وهو أمر غير مسبوق، بالإضافة إلى الاستجابات المتنوعة للقاح عبر الفئات العمرية المختلفة.

وأضافت أنها أرسلت نتائج تجارب المرحلة الثالثة التي شارك بها 40 ألف شخص في 10 دول إلى الوكالة الأوروبية للأدوية، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتحليل أخير للنتائج خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”كيورفاك”فرانتز فيرنر-هاس: “بينما كنا نأمل في الحصول على نتيجة مؤقتة أقوى، فإن إظهار فعالية عالية وسط هذا التنوع الواسع غير المسبوق للطفرات يمثل تحدياً”، مضيفاً أن “الفعالية الشاملة للقاح قد تتغير”.