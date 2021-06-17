نتائج أولية مخيبة للآمال للقاح ألماني جديد مضاد لكورونا

نتائج أولية مخيبة للآمال للقاح ألماني جديد مضاد لكورونا

أبرز المواد
تعرض الحوامل للتلوث يزيد من خطر السمنة لدى الأطفال

تعرض الحوامل للتلوث يزيد من خطر السمنة لدى الأطفال

أبرز المواد
جديد الحوثي.. شهادات جامعية لمن لم يتخرّج من الثانوية!

جديد الحوثي.. شهادات جامعية لمن لم يتخرّج من الثانوية!

أبرز المواد
تكرار أغنية محددة في رأسك يحمل فائدة هامة للدماغ

تكرار أغنية محددة في رأسك يحمل فائدة هامة للدماغ

أبرز المواد

نتائج أولية مخيبة للآمال للقاح ألماني جديد مضاد لكورونا

نتائج أولية مخيبة للآمال للقاح ألماني جديد مضاد لكورونا
http://almnatiq.net/?p=994292
المناطق - وكالات

أعلنت شركة “كيورفاك” الألمانية الأربعاء، أن فعالية اللقاح الذي تطوره ضد “كوفيد-19” بلغت وفقاً لنتائج مؤقتة، نسبة 47% فقط، في انتكاسة عزتها إلى شمول التجارب السريرية في مرحلتها الأخيرة عدداً كبيراً من الطفرات الفيروسية.

وقالت الشركة في بيان: “أظهر لقاح (سي في إن كوف) فعالية بنسبة مؤقتة بلغت 47%ضد مرض كوفيد-19 من جميع درجات الحدة، ولم يستوف معايير النجاح الإحصائي المحددة مسبقاً”.

وألقت شركة كيورفاك بالمسؤولية عن هذه النتيجة المخيّبة للآمال على شمول الدراسة “13 طفرة” من الفيروس على الأقل وهو أمر غير مسبوق، بالإضافة إلى الاستجابات المتنوعة للقاح عبر الفئات العمرية المختلفة.

وأضافت أنها أرسلت نتائج تجارب المرحلة الثالثة التي شارك بها 40 ألف شخص في 10 دول إلى الوكالة الأوروبية للأدوية، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتحليل أخير للنتائج خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”كيورفاك”فرانتز فيرنر-هاس: “بينما كنا نأمل في الحصول على نتيجة مؤقتة أقوى، فإن إظهار فعالية عالية وسط هذا التنوع الواسع غير المسبوق للطفرات يمثل تحدياً”، مضيفاً أن “الفعالية الشاملة للقاح قد تتغير”.

روابط ذات صلة

تعرض الحوامل للتلوث يزيد من خطر السمنة لدى الأطفال

تعرض الحوامل للتلوث يزيد من خطر السمنة لدى الأطفال
جديد الحوثي.. شهادات جامعية لمن لم يتخرّج من الثانوية!

جديد الحوثي.. شهادات جامعية لمن لم يتخرّج من الثانوية!
تكرار أغنية محددة في رأسك يحمل فائدة هامة للدماغ

تكرار أغنية محددة في رأسك يحمل فائدة هامة للدماغ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*