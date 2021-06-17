تفاصيل التأمين الإلزامي على المباني السكنية والتجارية

كشفت مصادر أن التأمين الإلزامي للمباني السكنية والتجارية الذي تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطبيقه مطلع الشهر القادم، سيكون لمدة 10 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريان الوثيقة. وأوضحت أن قيمة التأمين ستشكل ما نسبته 1.5 إلى 2% من تكلفة إنشاء المبنى كاملة يقوم المالك بدفعها على مرحلتين تمثل الدفعة الأولى 30% من قيمة إنشاء المبنى، وذلك عند إصدار رخصة البناء، والدفعة الثانية 70% تكون عند اكتمال أعمال المشروع لتفعيل وثيقة التأمين، حيث يتم حينها احتساب القسط المتبقي عند الانتهاء من البناء وذلك على أساس التكلفة الإجمالية لبناء المبنى.. بحسب “عكاظ”

وأكدت المصادر أن قيمة التأمين ستكون مساوية لقيمة إنشاء المبنى تماما، حيث تساوي القيمة التأمينية في وثيقة التأمين المبلغ الكامل لإعادة بنائه من جديد، مشيرة إلى أن تأمين العيوب الخفية الذي سيطبق على المباني السكنية والتجارية سيضمن تغطية الأضرار عن العيوب الخفية وأعمال عزل المياه التي تظهر بعد اكتمال الأعمال الإنشائية، ويمكن التنازل عن التأمين للغير في حال بيع العقار خلال السنوات العشر، وهي مدة سريان وثيقة التأمين.

من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن شركة تأمين سعودية كبرى ستقود تحالفا من عدة شركات تأمين أخرى لتقديم منتج خاص للتأمين ضد العيوب الخفية في المباني.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سابقاً إلزام المقاولين والملاك بتطبيق الكود السعودي للبناء، وكذلك التأمين على المباني السكنية والتجارية، وذلك ابتداء من مطلع يوليو القادم.