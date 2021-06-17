الأحوال المدنية توضح السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية

الأحوال المدنية توضح السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية

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الأحوال المدنية توضح السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية

الأحوال المدنية توضح السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية
http://almnatiq.net/?p=994297
المناطق - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الخميس، السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين من الذكور والإناث.

وذكرت الأحوال المدنية أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجبارياً عند إتمام 15 سنة، ويكون اختياري من سن 10 – 15 سنة .

وفي وقت سابق كانت الأحوال المدنية قد كشفت أنه يمكن الاستفادة من خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم من خلال منصر “أبشر أفراد”.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية “المستفيد” تمكن من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

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